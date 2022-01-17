Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу на старте турнира «Большого шлема» в Мельбурне. Спортсмен обыграл Дениса Кудлу из США в первом круге соревнований.

Встреча завершилась спустя 2 часа и 32 минуты со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2).

Хачанов отметился 17-ю эйсами, двумя двойные ошибки и 4 из 11 реализованными брейк-пойнтами. Кудла сделал пять подач навылет, допустил две ошибки и взял 2 из 6 брейк-пойнта.

Далее Хачанов сыграет с французом Бенжаменом Бонзи. Соперник прошел во второй круг после победы над немцем Петером Гойовчиком – 6:3, 6:3, 6:3.

Напомним, соревнования пропускает первая ракетка мира Новак Джокович. Накануне, 16 января, он был депортирован из страны после очередного судебного решения.