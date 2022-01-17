Министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс сообщила, что информация о трехлетнем бане на въезд в страну для серба Новака Джоковича актуальна. Теннисист временно не сможет посещать континент после депортации.

Первая ракетка мира покинула Австралию и уже прибыла в Дубаи (ОАЭ).

«Визу аннулировал министр иммиграции Хоук. Это было поддержано Федеральным судом, и, как результат, он получил трехлетний запрет на въезд в страну», — приводит слова Эндрюс Daily Mail со ссылкой на Today Show.

Джокович планировал принять участие в Australian Open, но столкнулся с проблемами при оформлении документов. Его место в основной сетке турнира займет лаки-лузер Сальваторе Карузо, представляющий Италию.