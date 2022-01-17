Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев сделал предположения по олимпийскому составу национальной команды. Он назвал тех, кого ожидает увидеть на соревнованиях в Пекине.

Известно, что старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский анонсировал объявление списков на сегодня, 17 января.

«Наиболее логичным составом мужской сборной представляется победная эстафетная четверка и Эдуард Латыпов, но при этом Даниил Серохвостов у меня вызывает опасения, потому что он слишком нестабилен в стрельбе», – цитирует Васильева Metaratings.

По мнению эксперта, в женской команде сложилась безальтернативная ситуация из-за отсутствия частой ротации. В нее должны войти пять биатлонисток с Кубка мира за исключением Анастасии Шевченко.

Олимпийские Игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля.