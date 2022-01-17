Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила американку Клэр Лю в первом круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне. Спортсменка стала первой представительницей страны, кто пробился дальше по сетке в текущем розыгрыше.

Встреча продолжалась 1 час и 22 минуты и завершилась со счетом – 6:4, 6:4.

Кудерметова оформила две подачи навылет и сделала шесть двойных ошибок. На ее счету также 5 из 7 реализованных брейк-пойнтов. У соперницы – 11 эйсов и три ошибки. Лю взяла 3 из 4 брейк-пойнтов.

Во втором круге россиянке предстоит встреча с победительницей матча Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Ясмине Паолини (Италия).

Ранее поражения потерпели Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Варвара Грачева.