Отец известного сербского теннисиста Новака Джоковича Срджан не сдержал эмоций после аннулирования австралийской визы спортсмена. Первая ракетка мира покинул Австралию, заставив негодовать многих любителей тенниса.

Скандальная ситуация с депортацией теннисиста достигла своего апогея. Все началось с отсутствия у Джоковича справки о вакцинации либо медотвода. Изначально спортсмен не смог пройти паспортный контроль, так как пограничные службы решили, что у теннисиста недостаточно оснований для медотвода. После дело и вовсе дошло до суда.

Итогом стал максимально неприятный для Новака и его фанатов вердикт: 16 января суд отклонил апелляцию сербского спортсмена на аннулирование визы. Это означало лишь одно: первая ракетка мира покидает Австралию, лишаясь возможности участвовать в чемпионате по теннису Australian Open 2022.

Более того, депортация из страны имеет не менее ужасающее последствие для теннисиста. 34-летнему Джоковичу запрещен въезд в Австралию на три года.

К тому моменту, когда срок запрета истечет, спортсмену будет уже 37 лет. Неизвестно, будет ли теннисист продолжать карьеру в таком возрасте.

«Попытка убийства лучшего спортсмена в мире окончена. 50 пуль в грудь Новака. Увидимся в Париже», — на эмоциях высказался в Instagram отец Новака Срджан Джокович.

К тому же Джокович-младший должен оплатить и судебные издержки, потому как проиграл дело в суде.

В то время как сербские фанаты негодуют из-за депортации кумира, место девятикратного чемпиона в основной сетке чемпионата занял итальянец Сальваторе Карузо, который держится на 150-й строке мирового мужского рейтинга.

Раздосадованный Джокович покинул Мельбурн, а Рафаэль Надаль без сочувствия добавил, что «Australian Open важнее любого игрока, и он будет великолепным и с Новаком, и без него».