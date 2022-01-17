Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко выведен из ковид-протокола Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Теперь он сможет принять участие в матче против «Нэшвилл Предаторз».

Игра запланирована на завтра, 18 января. Начало назначено на 04:00 по московскому времени.

Кроме россиянина в составе могут появиться форвард Брэйден Шенн, а также защитник Колтон Парэйко. На них также раннее распространялись ограничения протокола.

«Мы все знаем, что это хорошие игроки. Поэтому приятно, что они возвращаются», – цитирует главного тренера команды Крэйга Берюбе официальный сайт НХЛ на русском языке.

Тарасенко пропустил четыре игры своей команды. Но уже занимался на льду в последние два дня.