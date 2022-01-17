Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон неоднозначно ответил на вопрос о возможном досрочном возвращении первой ракетки мира Новака Джоковича в страну. По его словам, есть обстоятельства, при которых игрок сможет попасть на континент до окончания бана.

Ранее министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс рассказала о трехлетнем запрете для спортсмена.

Руководитель отметил, что не собирается сразу оговаривать предварительных условий, но допускает все возможности.

«Запрет действительно длится три года, но есть возможность вернуться при соответствующих обстоятельствах. В своё время это будет рассмотрено», – приводит слова Моррисона Business Live со ссылкой на эфир 2GB.

Джокович был депортирован из страны накануне, 16 января. Местное правительство аннулировало его визу и не дало шанса принять участия в Australian Open.