Тренер чемпиона Европы-2022 года в мужском одиночном катании Светлана Соколовская заявила о том, что не думает о предстоящей Олимпиаде и готовит своего ученика Марка Кондратюка по этому же принципу.

Специалист не нервничала во время чемпионата Европы в Эстонии, так как большой стресс был уже ранее на всероссийском старте.

«Ну да, меня часто спрашивают об Олимпиаде, чего мы от этих соревнований ждём. Я никогда в жизни на Олимпиаде не была, как и Марк. Так зачем же мы будем раньше времени по этому поводу волноваться?», – цитирует Соколовскую RT.

Теперь тренер хочет ничего не планировать, а просто готовить Кондратюка к качественному выполнению программ.

В прошедший уик-энд фигурист взял золото на дебютных европейских соревнованиях в Таллине.