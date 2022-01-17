Спортивный комментатор и радиоведущий Алексей Меньшов считает, что Олимпиаду-2022 в Пекине стоит перенести из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 4 по 20 февраля.

«Ситуация с пандемией так обострилась в мире, что даже если в Пекине все нормально, то велик риск, что среди четырех с лишним тысяч участников Олимпиады, которые приедут из разных стран, в том числе из тех, где наблюдается всплеск числа заболевших, окажутся зараженные, — приводит «Петербургский дневник» слова Меньшова. — Наверняка будут положительные ПЦР-тесты у спортсменов. Поэтому считаю, что было бы правильным решением зимнюю Олимпиаду отменить, перенести на год вперед».

Меньшов напомнил, что ряд крупных соревнований уже были перенесены с 2020 на 2021-й. В их числе — чемпионат Европы по футболу и Олимпиада в Токио.