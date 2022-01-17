Российская теннисистка Дарья Касаткина перешла с 26-й позиции на 23-ю в рейтинге WTA. Обновленный список появился на официальном сайте организации.

Спортсменка смогла подняться выше по рейтингу, благодаря участию в полуфинале турнира в Сиднее. В той игре она уступила испанке Пауле Бадосе, входящей в топ-10. На тех же соревнованиях Касаткина обыграла третью ракетку мира Гарбинье Мугурусу.

Анастасия Павлюченкова сохранила 11-е место в рейтинге. Вероника Кудерметова сместилась с 30-й на 32-ю строчку. Людмила Самсонова поднялась на две позиции с 39-й.

Напомним, сегодня в Мельбурне стартовали участники основной сетки Australian Open. В первом круге Касаткина встретится с представительницей Швейцарии Штефани Фёгеле.