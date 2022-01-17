Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на Олимпиаду-2022 в Пекине. Как сообщает Metaratings.ru, в заявку российской команды войдут:

Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков.

Женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.

Антон Бабиков включён в состав как запасной. Окончательное решение по поводу его участия в Олимпиаде будет принято по результатам выступлений на этапе Кубка мира в Антхольце, который состоится с 20 по 23 января.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.