Первая ракетка мира серб Новак Джокович отправился в Белград (Сербия) после пересадки в Дубае (ОАЭ). Туда теннисист прилетел из Австралии, где его виза была аннулирована местным правительством.

О перемещениях спортсмена сообщает Telegraf.rs. По информации источника, Джокович уже находится на борту рейса домой. Пассажиры, находящиеся в этом самолете, успели сделать снимки лидера рейтинга ATP.

Джокович проиграл последнее судебное заседание в Австралии и был вынужден покинуть страну. Проблемы у него возникли еще при въезде в страну более недели назад. Пару раз за это время он отправлялся в изолятор для иммигрантов.

Джокович прилетал в Австралию для участия в турнире «Большого шлема». У него был официальный медотвод и отсутствовала вакцина от коронавируса.