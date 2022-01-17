Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что покинула больницу и заявила о постепенном улучшении самочувствия.

В последний раз она была госпитализирована 11 января, а ранее наблюдалась в заведении в декабре. Известно, что ее основные жалобы по здоровью – боль в голове и животе. Допускается, что в первый раз она не прошла курс лечения полностью.

«Я дома. Продолжаю лечиться, делаю капельницы и потихоньку восстанавливаюсь», – приводит слова Тарасовой РИА Новости Спорт.

Из-за ухудшения состояния Тарасова пропускала съемки нескольких выпусков телевизионного проекта «Ледниковый период». Также была отменена ее поездка на этап Гран-при по фигурному катанию в Сочи.