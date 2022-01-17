Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал опубликованный состав участников олимпийской сборной по биатлону. Он отметил, что в этом списке могла бы оказаться Евгения Буртасова, выступающая на Кубке IBU.

Ранее сообщалось, что все участники команды будут известны сегодня, 17 января.

«И если у парней запасной Бабиков, что резонно, у женщин запасной на Олимпиаду обязана быть Буртасова!!! Надеюсь, Шашилов и СБР это понимают!!!», – написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что представителям СБР следовало бы сделать официальное и торжественное заявление. Пока информация о составе появилась только в СМИ.

Напомним, Олимпийские Игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля. У мужской и женской сборной России есть по пять квот на этот старт.