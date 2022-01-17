Представители российского Правительства готовятся принять участие в полноформатных переговорах, где будет обсуждаться формат присутствия президента Владимира Путина на церемонии открытия Олимпиады-2022 в Китае.

Известно, что встречи пройдут с приглашением спикеров от принимающей стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Путин хочет посетить Пекин 4 февраля и побывать на российско-китайском саммите. На этот же день запланирована церемония открытия зимних соревнований. Она пройдет на Пекинском национальном стадионе «Птичье гнездо».

Напомним, несколько лидеров стран отказались посещать страну и объявили дипломатический бойкот. Среди них – США, Великобритания, Канада и другие.