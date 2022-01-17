Российский теннисист Аслан Карацев проводит первую встречу на турнире «Большого шлема» в Мельбурне. Он играет с испанцем Хауме Мунаром. Известно, что во время матча россиянин сломал свою ракетку.

Сейчас в игре продолжается третий сет. Во втором Карацев вырвал тай-брейк. Счет в матче – 3:6, 7:6.

Сообщается, что представитель России сломал инвентарь после штрафа на очко. Затем получил второе предупреждение. Изначально он выбил теннисный мяч на трибуны.

Напомним, на прошлой неделе Карацев взял титул в Сиднее, обыграв в финале британца Энди Маррея.

Во втором круге соперником победителя станет американец Маккензи Макдональд, занимающий 55-ю строчку рейтинга ATP.