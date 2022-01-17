Спонсор первой ракетки мира Новака Джоковича компания Lacoste опубликовала заявление после депортации игрока из Австралии. Он будет вынужден пропустить турнир «Большого шлема» в Мельбурне.

Соревнования стартовали сегодня, 17 января, и завершатся в конце месяца.

«Мы как можно скорее свяжемся с Новаком Джоковичем, чтобы пересмотреть список мероприятий, требующих его присутствия в Австралии», – отмечается в заявлении спонсора.

Местные власти аннулировали визу теннисиста, и он был депортирован из страны.

Известно, что спортсмен уже вылетел в Сербию после пересадки в Объединенных Арабских Эмиратах. Его место в основной сетке Australian Open займет 150-я ракетка мира из Италии.