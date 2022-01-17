Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал об ожиданиях в медальном плане на Олимпийские Игры-2022 в Пекине.

Соревнования в Китае пройдут с 4 по 20 февраля. Ранее стало известно, кто вошел в состав национальной команды. Кроме основного состава были опубликованы имена запасных участников сборной.

«Я бы сделал довольно сдержанный прогноз. Мы способны бороться за медали в каждой гонке. В биатлоне разыгрывается 11 медалей, вот и будем бороться», — заявил Майгуров на пресс-конференции.

Первая биатлонная гонка на Олимпиаде пройдет 5 февраля. Спортсмены пробегут смешанную эстафету, состав на нее будет известен за сутки до старта.

Напомним, в 2018 году российские биатлонисты выступали на Играх в Южной Корее вчетвером и не заработали призовых мест.