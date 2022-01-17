Президент СБР Виктор Майгуров официально заявил о составе сборной команды на Олимпийские Игры в Пекине-2022. Состав полностью совпал с ранее опубликованными данными.

Руководитель отметил, что в каждой из команд будет по два запасных спортсмена. В женской – Евгения Буртасова и Анастасия Шевченко, в мужской – Антон Бабиков и Александр Поварницын. По словам Майгурова, они остаются в России и продолжают сезон. Однако возможен вызов любого из этих человек в случае болезни одного из членов основной команды.

На пресс-конференции руководителя СБР также прозвучала дата вылета биатлонистов в Пекин. Спортсмены отправятся в Китай 26 января.

Напомним, Олимпийские Игры состоятся с 4 по 20 февраля.