Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова высказалась о включении дочери в состав олимпийской сборной. Кристина Резцова отправится в Пекин-2022 в качестве лидера команды.

Полный список команды был опубликован сегодня, 17 января.

«Кристине я ставлю задачу взять бронзу в личных гонках. Для золота она сыровата. К следующей Олимпиаде должно быть», – приводит слова Анфисы Резцовой Чемпионат.

Также в состав женской сборной вошли Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасными стали Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова, однако они не отправятся в Китай вместе с командой.

Олимпийские Игры состоятся с 4 по 20 февраля. Первая гонка пройдет на следующий день после церемонии открытия.