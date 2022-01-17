Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не может покинуть команду из-за возникших в составе проблем. Он должен был перейти в аренду в «Дженоа».

По информации «Спорт-Экспресса», Миранчук пока не прошел медосмотр в новом коллективе.

Источник сообщает, что форвард «Аталанты» Дуван Сапата еще не вернулся в состав после травмы. Также под вопросом выступление полузащитников Руслана Малиновского и Йосипа Иличича. Предполагалось, что последний матч они могли пропустить из-за коронавируса.

Миранчук должен был перейти в «Дженоа» до окончания сезона-2021/22. Команда собиралась выплатить «Аталанте» 2,5 миллиона евро.

Миранчук в текущем сезоне принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.