Полузащитник сборной Парагвая Хесус Медина стал игроком московского ЦСКА. Он пришел к армейцам из «Нью-Йорк Сити», выступающем в MLS.

Пресс-служба москвичей поприветствовала спортсмена в Твиттере. Трансфер был согласован еще в конце прошлого года. В начале января парагваец прошел медосмотр.

Медина оказался в клубе на правах свободного агента. Его соглашение рассчитано на 3,5 года, до окончания сезона-2024/25 года. Ранее, в прошедшем году, он вместе с «Нью-Йорк Сити» стал чемпионом национального чемпионата США. За клуб хавбек выступал с 2018 года.

Сообщается, что парагваец уже приехал в испанский Кампоамор на сборы армейцев.

Ранее ЦСКА собирался подписать атакующего полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи.