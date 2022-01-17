Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил, как формировалась сборная на Олимпийские Игры в Пекин. По его словам, решение было принято накануне, 16 января.

В состав команды попали по пять женщин и мужчин, а также по два запасных атлета.

«Многие спортсмены ещё до Рупольдинга подтвердили своё место, а вот Максим Цветков прогрессировал на Кубке России, Кубке IBU, а затем на Кубке мира запрыгнул на подножку уходящего поезда», – заявил Майгуров на пресс-конференции.

Он добавил, что кандидатура Серохвостова не обсуждалась – безоговорочно завоевал это право с первых этапов Кубка мира.

Олимпийские Игры состоятся с 4 по 20 февраля. Первой биатлонной гонкой станет смешанная эстафета.