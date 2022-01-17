Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о своем отношении к олимпийской чемпионке 2018 года в женском одиночном катании Алине Загитовой.

Специалист отвечал на вопросы подписчиков в социальной сети. Она из них возмутилась тем, что Железняков ни разу не поддержал спортсменку, которая на Играх обыграла двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

«Ну что за ерунда, я к Алине всегда хорошо относился и отношусь. Да, мне было обидно за Женю на ОИ, она столько к этому золоту шла и преодолевала, моё отношение к ней — как к дочери. Но это не значит, что я к Алине плохо отношусь. Не придумывайте, пожалуйста, то, чего нет», — заявил в ответ хореограф.

Напомним, обе чемпионки еще не объявляли об официальном завершении спортивной карьеры.