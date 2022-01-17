Трансфер нападающего «Зенита» Сердара Азмуна продолжает обсуждаться на переговорах петербуржцев с «Ювентусом». Новая встреча длилась несколько часов и не привела к стороны к обоюдному соглашению.

По информации Tuttosport, между руководством клубов сохраняется некоторая дистанция. Сине-бело-голубые настаивают на трансфере за 5 млн евро, а «Ювентус» хочет зафиксировать сделку на условиях с одним млн евро и дополнительной удвоенной сумме в виде бонусов.

Накануне, 16 января, сообщалось, что «Ювентус» уже планировал снизить стоимость Азмуна.

В текущем сезоне за 21 матч во всех турнирах иранец забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с петербургской командой истекает в конце сезона. Руководство не хочет отпускать игрока до этого момента.