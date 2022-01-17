Экс-глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев отреагировал на объявление состава олимпийской сборной страны. По его мнению, подбор коллектива ожидаем, но не полностью логичен в плане медальных возможностей.

Старты в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Список российской биатлонной команды был опубликован сегодня, 17 января.

«Ожидаемый состав. Буртасову не стали тестировать, хотя она реально может завоёвывать медали. У неё шансов помочь что-то завоевать гораздо больше, чем у той же Васнецовой. Может, она даже не побежит, и потенциал в разы ниже, чем у Буртасовой», – приводит слова Драчева Чемпионат.

В состав женской команды вошли Светлана Миронова, Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич. Запасными стали Евгения Буртасова и Анастасия Шевченко.