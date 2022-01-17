Союз конькобежцев России назвал имена спортсменов, которые войдут в состав команды на Олимпийские Игры-2022 в Пекине. В сборную попали 16 лучших атлетов.

Женскую команду представят Ангелина Голикова, Елизавета Голубева, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Наталья Воронина, Евгения Лаленкова, Анастасия Григорьева и Елена Сохрякова.

Среди мужчин выступят Артем Арефьев, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров и Александр Румянцев.

Соревнования по конькобежному спорту пройдут в Китае с 5 по 19 февраля. В этом виде спорта будет разыграно 14 комплектов наград, по семь у мужчин и у женщин. Команды вылетят в Пекин 26 января.