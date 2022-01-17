Экс-главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о составе сборной на Олимпийские Игры-2022 в Пекине. Специалист также отметил сильные и слабые стороны коллектива.

По его мнению, состав вполне логично выходил из последних результатов. Он надеется, что на старте не подведет Логинов, Серохвостов сможет сохранить стабильность, а Латыпов восстановится после коронавируса.

«Мужская часть очень сильная. Женский состав у нашей команды немного послабее. Будь у нас вторая Резцова, тогда наш состав был бы по-настоящему сильный», – цитирует Хованцева Чемпионат.

Полный состав на соревнования в Китае был опубликован сегодня, 17 января. В основу вошли по пять биатлонистов, также были названы имена запасных атлетов.