Федерация хоккея России объявила расширенный состав сборной на Олимпийские Игры-2022 в Пекине. Команда была собрана в отсутствие игроков, выступающих в НХЛ.

Известно, что коллектив Алексея Жамнова проведут сборы в Новогорске, там же будут проведены все необходимые медицинские обследования. Отмечается, что перед заселением на базу игроки проведут несколько дней карантина в отеле.

Список команды можно увидеть здесь.

Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов, Тимур Билялов, Иван Федотов, Дмитрий Шугаев;

Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин, Вячеслав Войнов, Александр Елесин, Артем Минулин, Егор Яковлев, Даниил Пыленков, Никита Нестеров, Сергей Телегин, Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов;

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев , Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Станислав Галиев, Вадим Шипачев, Артем Галимов, Дмитрий Воронков, Арсений Грицюк, Кирилл Семенов, Александр Кадейкин, Артур Каюмов, Андрей Чибисов.

Олимпийский хоккейный турнир среди мужских команд стартует 9 февраля.