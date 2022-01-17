Махачкалинский футбольный клуб «Легион Динамо» намерен снова предложить контракт экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. В летнее трансферное окно динамовцы предлагали прославленному бойцу ММА подписать соглашение и самостоятельно вписать сумму зарплаты. Однако Хабиб так и не дал окончательного ответа.

— С тех пор мы пока не встречались. Но надеюсь, еще встретимся, — отметил президент «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов в интервью «РБ-Спорт«. — Одно место в заявке мы будем держать до последнего. Верим, что сможем подписать Хабиба.

По словам Лахиялова, в ближайшее время Нурмагомедов будет в Махачкале и он попробует встретиться с ним. Президент «Легиона Динамо» пояснил, что клуб расстался с рядом опытных игроков и им нужен «вожак в раздевалке».

«Легион Динамо» играет в ФНЛ-2 — третьем по силе футбольном дивизионе России. После 18 туров команда занимает девятое место в таблице с 6 победами, 6 ничьими и 6 поражениями (24 очка).