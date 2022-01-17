Российский теннисист Аслан Карацев прошел во второй круг турнира «Большого шлема» в Мельбурне. За место в следующем раунде он боролся 4 часа и 55 минут с испанцем Хауме Муньяром.

Длительная игра завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

Карацев сделал семь эйсов и восемь двойных ошибок, а также реализовал 8 из 27 брейк-пойнтов. По ходу первого сета теннисист яростно сломал ракетку. Это произошло после получения штрафа на очко. Инцидент спровоцировал новое наказание. Так, Карацев отдал лидерство в первой части встречи сопернику.

Во втором круге россиянин встретится с американцем Маккензи Макдональдом, занимающим 55-ю строчку рейтинга ATP.