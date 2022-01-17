Теннисист Новак Джокович не вышел к болельщикам и журналистам в аэропорту, сообщает Sky Sports. Первая ракетка мира был депортирован из Австралии из-за отсутствия необходимой визы. Сегодня Джокович прилетел на родину в Сербию.

Напомним, что Джокович выступает против обязательной вакцинации от коронавируса. По прибытии в Австралию он предоставил справки о перенесенной болезни в течение полугода, но у официальных представителей возникли к ним вопросы. Джокович выиграл первый суд по депортации, но был повторно лишён визы в воскресенье, 17 января.