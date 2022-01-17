Известный YouTube-блогер и продюсер, болельщик ЦСКА Владимир Логинов (канал «Кино Огонь») высказался о перспективах армейского клуба в текущем сезоне:

«То, как ЦСКА играл в первой половине чемпионата, по большей части навевало тоску. Единичные случаи, когда футбол приносил удовольствие. Но тут есть объективные причины: довольно слабый состав. Если смотреть по цене на том же Transfermarkt, у ЦСКА сейчас состав не первый, не второй и даже не третий. Всё закономерно. Из положительного: много армейской молодёжи, которая заиграла. Но надо понимать, что без качественных легионеров и более возрастных футболистов, которые дадут какой-либо стержень, команда не сможет бороться за Лигу чемпионов. Потому что в ключевых матчах у неё дрожат ноги или что-то ещё происходит. Все ключевые матчи с командами из первой пятёрки проигрываются. Если сейчас усилиться, то за Лигу чемпионов не поборются, но за место в еврокубках — вполне».

Также Владимир Логинов высказался по поводу перспектив Алексея Березуцкого на посту главного тренера ЦСКА. Специалист принял красно-синих в летнее межсезонье, сменив Ивицу Олича. Хорват руководил ЦСКА с марта по июнь.

«С Оличем это был просто странный ход. Хотели человека, который будет знать клуб и его ценности изнутри и прививать это игрокам, — сказал блогер. — ЦСКА считается «семейным клубом» и без тренерской чехарды. Именитый тренер был разве что Хуанде Рамос. Тот же Газзаев обладал именитостью разве что по российским меркам. А в целом клуб обычно берёт тренера, которого может развивать. В случае с Алексеем Березуцким — это попытка создать «своего Гвардиолу. Мне Алексей очень импонирует, как и Василий, который в штаб вернулся. Надеюсь, это на годы вперёд. По всем интервью и статьям я вижу, что Березуцкий — думающий человек, который обладает тренерскими способностями. В этом году, особенно в гостевом матче с «Зенитом», тренерская мысль прослеживалась. Не сказать, что Березуцкого поставили только потому, что он свой. Думаю, из Березуцкого можно «лепить» тренера.

Слуцкий, когда приходил, тоже был не самым известным. Но за несколько лет в ЦСКА он много навыигрывал, сейчас мы считаем, что он классный тренер. Надеюсь и с Березуцким так произойдёт».

После 18 туров ЦСКА занимает четвёртое место в таблице РПЛ с 30 очками. Отставание от «Сочи» составляет 1 очко, от «Динамо» — 6 очков, от «Зенита» — 8 очков.