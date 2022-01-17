Вратарь «Байера» Андрей Лунёв получил повреждение голеностопа на вчерашней тренировке клуба, сообщает Телеграм-канал сборной России по футболу. МРТ показала, что ему понадобится хирургическое вмешательство.

В ближайшее время Лунёв перенесёт операцию в Кёльне. Ориентировочные сроки восстановления составят от 6 до 10 недель.

Лунёв перешёл в «Байер» из «Зенита» в летнее трансферное окно, но не смог выиграть конкуренцию у Лукаша Градецки. Всего он провёл одну игру за леверкузенцев в Лиге Европы (0:1 с «Ференцварошем»). В сентябре голкипер вызывался в сборную России на матчи отборочного цикла чемпионата мира-2022.