Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о работе Михаила Шашилова на посту старшего тренера сборной России по биатлону. По мнению Губерниева, специалисту не хватает педагогических навыков.

«Тренер — это наставник и педагог, мы об этом забываем. Это то, что Шашилову, кстати, не хватает, — цитирует «Матч ТВ» Губерниева. — Он тренер, может быть, хороший, а к Шашилову как педагогу у меня вопросы есть. Это даже не секрет. Он проявляет себя педагогом только к одной спортсменке, фамилия которой Казакевич».

Сегодня был сформирован состав сборной России по биатлону на Олимпиаду в Пекин. В женскую команду вошли: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасными стали Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.