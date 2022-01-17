Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о беседе с Олегом Романцевым после поражения от Хорватии в отборочном турнире ЧМ-2022 (0:1). Тогда специалист выразил сомнения, что останется в национальной команде на стыковые матчи, но в итоге принял решение сохранить пост.

«Это опытный человек, который был в этой шкуре. Украина-1999 – в чем-то похожая ситуация, шесть матчей выиграли, седьмой сыграли вничью и не попали даже в стыки, — цитирует Карпина sports.ru со ссылкой на YouTube-канал «Дорский». — Романцев сказал, что нельзя бросать на полпути, что только сейчас я познакомился с игроками, что теперь я знаю, как игроки могут реагировать в стрессовой ситуации. Поэтому нельзя бросать, нужно попробовать – как минимум стыки».

В отборочном турнире Евро-2000 Россия одержала под руководством Романцева шесть побед подряд, но из-за ничьей с Украиной (1:1) не попала в финальную т стадию.