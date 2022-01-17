Стал известен расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине. В список вошли 36 хоккеистов, из которых семь представляют СКА:
Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов
Защитник: Даниил Пыленков
Нападающие: Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко
После прохождения карантина сборная приступит к тренировкам в тренировочном центре в Новогорске.
Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. Россия на групповом этапе сыграет со Швейцарией (9 февраля), Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).
Полная версия расширенного состава сборной доступна на официальном сайте ФХР.
Комментарии Развернуть