Стал известен расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине. В список вошли 36 хоккеистов, из которых семь представляют СКА:

Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов

Защитник: Даниил Пыленков

Нападающие: Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко

После прохождения карантина сборная приступит к тренировкам в тренировочном центре в Новогорске.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. Россия на групповом этапе сыграет со Швейцарией (9 февраля), Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

Полная версия расширенного состава сборной доступна на официальном сайте ФХР.