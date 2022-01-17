Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил старт Карена Хачанова и Аслана Карацева на Открытом чемпионате Австралии. Хачанов, «посеянный» под номером 28, в первом круге обыграл американца Дениса Кудлу в четырёх сетах — 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). Аслан Карацев, получивший 18-й номер «посева», за 4 часа 55 минут вырвал победу у испанца Хауме Муньяра — 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4.

«Карацеву противостоял цепкий игрок. Аслану нельзя проводить длинные розыгрыши, он в них хуже, — приводит «Чемпионат» слова Тарпищева. — Ему надо было рвать игру, отсюда такое огромное количество ошибок. Хачанов выиграл по силе. У него был один козырь — подача. Он лучше сыграл на приёме второй подачи и выиграл на классе».

Во втором круге Хачанов сыграет с французом Бенжаменом Бонзи, а Карацев — с американцем Маккензи Макдональдом.