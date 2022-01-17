Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сравнил отношение игроков к футболу в нашей стране и Испании. По словам специалиста, отечественным игрокам не хватает профессионализма.

«Наши игроки не такие профессиональные, как в Испании – это факт. Футболистов в Испании с детства приучают быть профессионалами, — приводит слова Карпина sports.ru со ссылкой на YouTube-канал «Дорский». — Они слышат про правильное питание, заполняют анкеты о своем самочувствии с детства. Для испанских футболистов запомнить пять розыгрышей стандартов – это норма. А для российских футболистов – много, три бы запомнить».

Карпин в Испании играл с 1994 по 2005 год в «Реал Сосьедаде», «Валенсии» и «Сельте», а в сезоне-2014/15 возглавлял «Мальорку».