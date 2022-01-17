Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович может пропустить второй крупный турнир из-за отказа от вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал «Матч ТВ».

Напомним, Новака Джоковича депортировали из Австралии. У него возникли проблемы с документами после пересечения границы. Сербский теннисист предоставил медотвод от вакцинации против коронавируса.

Министерство спорта Франции сделало заявление о том, что не будет делать исключений в новом законе о вакцинации для теннисистов, участвующих в «Ролан Гаррос».

«Правило простое, и оно касается всех: и зрителей, и профессиональных спортсменов. Что касается Ролан Гаррос, он состоится в мае. Ситуация может измениться в ближайшее время, и мы надеемся, что она будет более благоприятной. Исключений для спортсменов не будет«, – заявил представитель в Министерстве спорта Франции.

«Ролан Гаррос» пройдет с 22 мая по 5 июня 2022 года.