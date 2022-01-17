Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о расширенном составе сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Удивляет, что нет Толчинского. Ну и вратарская позиция: два вратаря из Питера, которые сезон вообще не играли практически. Но у тренеров свое видение«, – цитирует Кожевникова «Чемпионат».

Экс-хоккеист добавил, что Толчинский успел себя зарекомендовать в качестве нестандартного игрока. По остальным спортсменам в составе сборной России у Кожевникова вопросов нет. Он считает состав национальной команды сильнейшим.

Окончательный состав сборной России на Олимпиаду будет объявлен в воскресенье, 23 января.

Первый матч национальная команда сыграет в среду, 9 февраля, со Швейцарией. Встреча начнется в 11:40 по московскому времени.