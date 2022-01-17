Российская фигуристка, чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная рассказал о ходе восстановления после перелома руки. Она заявила, что скоро появится на льду.

Косторная рассказала, что уже сняла гипс и носит ортез.

«Это значит, что скоро я смогу выйти на лед. Гипса нет, и в принципе уже ничего не мешает. С моей рукой не все так хорошо, как хотелось бы. Это был не обычный перелом, есть осложнения. Не очень приятная история, к сожалению«, – заявила Косторная на своем YouTube-канале.

Напомним, российская фигуристка сломала кисть правой руки в декабре 2021 года. Она травмировалась на тренировке перед чемпионатом России. Косторная не смогла принять участия в отборочном турнире и пропустила чемпионат Европы.