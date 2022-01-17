Российский теннисист, пятнадцатая ракетка мира Аслан Карацев высказался о победе в матче на старте Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, Карацев обыграл испанского теннисиста Хауме Мунара в пяти сетах. Встреча продолжалась 4 часа 52 минуты и завершилась со счетом 3:6, 7:6, 6:7, 6:4, 6:4.

Российский теннисист оценил свою игру позитивно. Он отметил, что было мало времени на адаптацию после последнего турнира. Карацев выиграл соревнования категории ATP в Сиднее (Австралия), обыграв британца Энди Маррея со счетом 6:3, 6:3.

«Несмотря на то, что он был очень длинным, было много невынужденных ошибок, все равно я выиграл. Выигрыш – это выигрыш, так что я доволен», – заявил Карацев на YouTube-канале Eurosport.

Australian Open начался сегодня. Финал турнира состоится 30 января 2022 года.