Продолжается чемпионат Европы по гандболу в Кошице (Словакия). Сегодня, 17 января, сборная России играет против Словакии в рамках группового этапа.

Первый тайм завершился со счетом 9:19. По четыре мяча в ворота сборной Словакии забросили Андреев, Коростов и Житников. Хет-трик а счету Корнева. Дубль оформили Ермаков и Осташенко.

Ранее сборная России выиграла два матча. Сначала россияне обыграли Литву со счетом 29:27, а затем расправились с Норвегией (22:23). Победы позволили сборной России занять первое место в отборочной группе с четырьмя очками. На втором месте идет Норвегия (2 балла). Третьи – словаки (2 балла). Турнирную таблицу замыкает Литва (0 баллов).

В плей-офф проходят первые две сборные из каждой группы.