В Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене» завершилась первая половина матча между «Зенитом» и ЦСКА в рамках «Единой лиги ВТБ». Встреча началась в 20:00 по московскому времени.

В счете ведет «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга обыгрывает армейцев со счетом 42:35 к началу большого перерыва.

Лучший игрок «Зенита» – Джордан Лойд, набрал 15 очков за первые две четверти встречи.

У ЦСКА двенадцаь очков набрал Микола Милутдинов.

Сине-бело-голубые нанесли 32 броска с игры за первую половину матча. Игроки ЦСКА – 18. Армейцы совершили больше подборов – 21 против 14.

ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице «Единой лиги ВТБ». «Зенит» занимает четвертую строчку. Лидирует УНИКС. В плей-офф пройдут восемь лучших команд регулярного чемпионата.