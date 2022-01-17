Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о шансах Сергея Устюгова на Олимпийских играх – 2022. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).

«Рад, что Устюгов вернулся на свой уровень. Он был хорош в нескольких гонках в начале сезона – как в Руке, так и в обеих гонках в Давосе. Он решил пропустить «Тур де Ски», но он здоров и много тренировался, поэтому я уверен, что у него очень хорошие шансы на Олимпиаде», – цитирует Крамера телеграм-канал «Радиолыжи».

Напомним, ранее Сергей Устюгов рассказал, что планирует пробежать на Олимпийских играх индивидуальный и командный спринт, а также хочет выступить в эстафете.

Сергей Устюгов – двукратный чемпион мира 2017 года и победитель престижной многодневки «Тур де Ски» – 2016/2017.