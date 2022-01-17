Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная рассказала, что сделала прививку против коронавируса во время восстановления от перелома руки.

«Я сделала прививку от коронавируса, пока что первую. Прививалась «Ковиваком», практически никаких побочных эффектов не было«, – заявила Косторная на своем YouTube-канале.

Алена добавила, что у нее немного поболела рука. У фигуристки не было температуры, упадка сил и кашля с насморком. Косторная чувствовала небольшую мышечную боль. Она длилась несколько дней.

Алена отметила, что даже не почувствовала момент укола. Ей не было больно.

Напомним, в декабре 2021 года Косторная упала на тренировке и сломала руку. Фигуристка будет восстанавливаться около восьми недель. Из-за травмы Алена пропустила чемпионаты России и Европы.