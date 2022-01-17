Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов не заселился в отель с национальной командой из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Напомним, сборная России сегодня, 14 января, собралась в отеле в Москве перед началом сборов в Новогорске. Там хоккеисты будут готовиться к Олимпийским играм.

Главный турнир четырехлетия состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Также сегодня Федерация хоккея России назвала спортсменов, которые вошли в расширенный состав национальной команды. В список вошли 37 хоккеистов. В Новогорск для подготовки к Олимпиаде поедут 5 вратарей, 12 защитников и 20 нападающих.

Сборная России на групповом этапе Игр проведет матчи с Чехией, Швейцарией и Данией.