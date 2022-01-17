В Кошице (Словакия) продолжается чемпионат Европы по гандболу. Сегодня, 17 января, сборная России провела встречу против хозяев турнира в рамках группового этапа. Матч завершился со счетом 25:34 в пользу россиян.

Семь мячей забросил Сергей Косоротов. По четыре на свой счет записали Андреев, Каменев и Житников. Хет-трик оформили Ермаков, Корнев и Осташенко. По два мяча забросили Санталов и Врачевич. По одному разу ворота соперников поразили Виноградов и Воробьев.

Сборная России стала лидером отборочной группы чемпионата Европы, выиграв все матчи. Сначала россияне обыграли Литву (29:27), затем Норвегию (22:23).

Подопечные Петера Кукучки обеспечили себе выход в прей-офф чемпионата Европы. Напомним, в финальную часть турнира проходят две первые команды в группе.