В Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата «Единой лиги ВТБ» между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 81:68.

Лучшим игроком в составе команды из Санкт-Петербурга стал Билли Бэрон. Он набрал 20 очков.

В составе ЦСКА самым результативным игроком стал Никола Милутинов. На его счету 16 баллов.

Армейцы потерпели первое поражение после четырех подряд побед. «Зенит» выиграл третий из пяти последних матчей. В последней встрече команда из Санкт-Петербурга потерпела поражение от ПАРМы со счетом 77:67.

«Зенит» поднялся на третье место в турнирной таблице «Единой лиги ВТБ». ЦСКА опустился на четвертую строчку.

В плей-офф «Единой лиги ВТБ» пройдут восемь лучших команд.